Dépistage des cancers du sein : un livret pour s'informer et décider Dans le cadre de la modernisation du programme de dépistage organisé du cancer du sein et du nouveau plan d’action qui propose à toutes les femmes un suivi personnalisé, l’Institut national du cancer (INCa) vient de publier un nouveau livret d’information qui vise à répondre aux principales questions sur les cancers du sein et leurs examens de dépistage. Un ouvrage indispensable pour les femmes de plus de 50 ans.

Avec 54.062 cas estimés en 2015, le cancer du sein est à la fois le plus fréquent mais aussi le plus mortel chez la femme, avec 11.913 décès estimés en 2015. Il représente 18,2% des décès par cancer. Sur cent femmes de 50 ans, trois développeront un cancer dans les dix ans.



Toutefois, le taux d’incidence est tout de même en baisse de 1,5% en moyenne entre 2005 et 2012. Quant aux taux de mortalité, il est lui aussi en baisse sur la période 2005-2012, -1,5% et la survie nette standardisée sur l’âge est de 87% à cinq ans et 76% à dix ans.



Afin d’apporter la meilleure information aux femmes, ce nouveau livret gratuit revient sur plusieurs points que sont :

L’essentiel sur les cancers du sein et les facteurs de risque

- L’âge : près de 80% des cancers du sein se développent après 50 ans.

- Le mode de vie : consommation d’alcool et de tabac, surpoids et manque d’activité physique.

- Les antécédents médicaux personnels ou familiaux : les femmes qui ont déjà contracté un cancer du sein, des ovaires ou de l’endomètre ou qui ont développé certaines affections du sein ont plus de risque de développer ce cancer. De la même manière si un parent a développé un cancer.



Le dépistage du cancer du sein

- Un dépistage recommandé tous les 2 ans : l’intervalle de deux ans est mis en avant par les différentes études scientifiques comme étant le meilleur compromis entre deux dépistages.

- Garanties de fiabilité du dépistage organisé : le dépistage organisé s’inscrit dans un dispositif national mis en place par les autorités de santé. Son objectif est double, réduire la mortalité liée au cancer du sein et garantir une information et une qualité des soins aux personnes concernées. Les clichés pris lors de la mammographie bénéficient systématiquement d’une seconde lecture faite par un autre radiologue.

- Les risques à ne pas réaliser de dépistage : à partir de 50 ans, le risque de développer un cancer du sein augmente fortement. Le dépistage permet de détecter d’éventuelles lésions avant même l’apparition de symptômes. Plus un cancer du sein est détecté tôt et plus les chances de guérison sont importantes.

- Les risques de surdiagnostics : le diagnostic de certains cancers au moment du dépistage ne permet pas toujours de différencier ceux qui vont évoluer des autres qui n’auront pas de conséquences pour la femme. On parle alors de surdiagnostic pour ces cancers qui n’auraient pas été découverts sans la mammographie.

- Cancer radio-induit : une exposition répétée aux rayons X pendant la mammographie peut dans certains cas entrainer le développement d’un cancer. C’est l’une des raisons pour lesquelles le dépistage se fait tous les deux ans. La composition du sein changeant avec l’âge, les doses de rayons X nécessaires pour l’examen sont moins importantes.



