Découvrir la Croatie à bord d'un yacht avec Visiteurope (partie 2) Le tour-opérateur Visiteurope.fr propose depuis le mois de mai dernier, un tout nouveau produit : la visite de la Croatie et de ses côtes à bord d’Il Mare, un somptueux yacht tout neuf de 48 mètres et vingt cabines qui vous permettra de découvrir durant huit jours, ce très beau pays méditerranéen. Entre visites culturelles, navigation et baignades, le tout pour un bon rapport qualité/prix.

Jour 2 : Mljet (prononcer miette)

Le bateau quitte Gruz dans la matinée pour rejoindre Mljet en début d’après-midi. Située entre l'île de Korcula et Dubrovnik, c'est l'une des plus belles îles de l'Adriatique. Sa particularité : ses deux lacs intérieurs d’eau salée, le Malo Jezero et le Veliko Jezero. Grâce à la taille de votre navire, vous accostez directement au quai de Pomena, pas besoin d’utiliser les annexes comme avec les gros bateaux de croisière.



Ensuite, départ de Pomena à pied pour une promenade d’une bonne demi-heure. Et 126 marches plus tard, vous atteignez un petit embarcadère d’où vous prenez un petit bateau à fond plat qui vous transborde sur un îlot qui se trouve au milieu du Veliko Jezero ; là où se dresse un monastère bénédictin du XIIe siècle de style roman. Maintes fois remanié (le maréchal Tito en avait fait sa résidence d’été), il arbore désormais une architecture renaissance et baroque.

Avant de rentrer au bateau, sachez que vous pouvez effectuer une longue balade d’environ six kilomètres par un joli sentier qui traverse les bois avec de splendides vues sur la mer. Après un stop « bière » à Polace vous continuez votre chemin vers Pomena en longeant la route (partie moins agréable). Là encore, de très beaux paysages mais faites attention aux voitures jusqu’à votre arrivée au bateau.



Pour le diner, vous avez le choix entre de nombreux restaurants ; soient ceux qui se trouvent juste sur le quai devant le bateau, soit ceux qui se trouvent sur la marina, le dernier étant le plus réputé mais également plus cher que les autres. Globalement, c’est un bon endroit pour manger du poisson frais, les plupart des établissements sont équipés de réservoirs dans lesquels ils entreposent des poissons vivants.

​Shopping chez Aqua Vous croiserez dans toutes les villes que vous visiterez pendant votre croisière, une enseigne croate baptisée Aqua. De jolies boutiques toutes blanches à la déco « marine » qui proposent des tongs (aux couleurs de la Croatie), des robes, t-shirts, polos à rayures marines, des accessoires de plage, des maillots de bain et des petits gadgets souvenirs. Certes, c’est plus cher qu’ailleurs, en revanche, c’est également plus joli et de meilleure qualité. Laissez-vous donc séduire. Les tongs pour les petits budgets (15 euros), sinon, le maillot de bain (50 euros) pour monsieur et le sac de plage (50 euros) pour madame.

Jour 3 : Hvar

Après une matinée de navigation vous arrivez à Hvar dans l’après-midi. Le bateau accoste en plein centre, généralement accolé à d’autres navires de mêmes dimensions. Hvar est l’île la plus ensoleillée de Croatie. L’île de la lavande, mais aussi de la jet-set ! Un petit village qui n’est pas sans rappeler Saint-Tropez. D’ailleurs on retrouve sur le port, un bar branché aux initiales de B.B ! Dépassez les quais et les terrasses de cafés de la Riva pour découvrir la place principale : Trg Svetog Stjepana (Saint-Etienne). Celle-ci est classée parmi les plus grandes et les plus anciennes places de Dalmatie.



Ensuite, vous ne manquerez pas de visiter la Cathédrale Saint-Etienne avec son campanile. Cet édifice a été construit aux XVIe et XVIIe siècles sur les fondations d'une cathédrale primitive détruite par les Turcs. En longeant le port, vous poursuivez vers le monastère franciscain datant du XVe siècle. La visite vous permettra de découvrir son cloître (avec un cyprès vieux de 300 ans !) et son réfectoire exposant des dentelles, des monnaies, des cartes maritimes et des livres rares et une très belle Cène de huit mètres de long.

N’hésitez pas à vous « perdre » dans les ruelles de Hvar, vous pourrez y dégoter quelques souvenirs et cadeaux à ramener en France. Dans l’une des boutiques du port, vous pourrez vous offrir de jolis petits phares en bois décorés aux couleurs de la Croatie (bleu, blanc ou rouge) mais également des petits poissons peints en plâtre… Et comme un peu partout en Croatie de nombreux souvenirs à base de lavande.



Voici une bonne petite adresse pour diner à Hvar : le konoba Menego, un petit restaurant d’une quarantaine de couverts : vous pouvez manger à l’intérieur dans une décoration soignée et champêtre ou à l’extérieur sous une tonnelle. Le service de cette taverne est impeccable, la nourriture excellente, locale et d’un bon rapport qualité prix. Vous pouvez y déguster des plateaux de fromages et de charcuteries, mais également des poulpes ou des poissons grillés. A essayer les figues fourrées d’amandes et imbibées d’eau de vie. Compter une vingtaine d’euros par personnes avec le vin. Pour vous y rendre, empruntez l’escalier qui mène de la place principale à la forteresse médiévale. Le restaurant se trouve sur votre droite.

Les blettes Au cours de votre périple vous aurez plusieurs fois l’occasion de manger des blettes. Soit sur le bateau, soit au restaurant. En effet, ce légume rustique voire quelque peu désuet en France est très largement consommé en Croatie. Souvent associé à des pommes de terre, des gnocchis, dans des tourtes ou revenu avec un filet d’huile d’olive. A noter que ce sont principalement les feuilles d’un vert intense qui sont utilisés. Nous n’avons vu aucune recette avec les côtes.

​Le MV Il Mare en quelques mots Bateau tout neuf avec 20 cabines extérieures spacieuses sur 4 ponts.

Dimensions : 48 m de longueur et 8,6 m de largeur



Cabines :

6 cabines type A+ : 2 cabines avec lit double sur le pont supérieur (14 m2) ; 2 cabines avec lit double sur le pont principal (18 m2) et 2 cabines avec lit double ou 2 lits simples (selon besoin) sur le pont principal (16 m2)

4 cabines type A- : 2 cabines avec lits doubles sur le pont principal (16 m2) ; 1 cabine avec lit double ou 2 lits simples (selon besoin) sur le pont principal (16 m2) et 1 cabine avec 2 lits simples sur le pont principal (18 m2)

10 cabines type B- : 2 cabines avec 1 lit double et 1 lit simple sur le pont inférieur (19 m2) ; 2 cabines avec 2 lits simples sur le pont inférieur (18 m2) ; 6 cabines avec lits doubles sur le pont inférieur (16 - 18 m2



Equipement des cabines : salle de douche privative, WC, sèche-cheveux, miroir et air conditionné. Certaines cabines disposent de fenêtres et/ou hublots ouvrables.



