De l'impact du brossage des dents sur la santé générale La santé des dents est beaucoup plus précieuse qu’on ne le croit… Dans ce contexte, Oral-B a constitué il y a quatre ans, un groupe d’une dizaine d’experts (chirurgiens-dentistes et médecins spécialistes) qui explore les mécanismes associant parodontite et maladies systémiques et propose des traitements visant à prévenir et à améliorer la santé des patients vis-à-vis des risques cardio-vasculaires et diabétiques.

Il faut le savoir : les maladies parodontales concernent… 83,5% de la population mondiale des 65-74 ans ! Bref, quasiment tous les seniors de la planète… Ce sont des pathologies inflammatoires qui touchent la gencive et le système d’ancrage des dents. En cause ? Les bactéries de la plaque dentaire qui se développent par un processus inflammatoire en réponse à la flore microbienne de la cavité buccale.



En l’absence de traitement, cela peut entrainer la perte des dents et des maladies chroniques. Il convient donc d’éliminer la plaque dentaire soigneusement et quotidiennement (plusieurs fois par jour, pas uniquement le soir ou le matin…). Ainsi, en améliorant sa santé bucco-dentaire, on prévient non seulement les pathologies dentaires irréversibles mais on contribue également à ralentir, voire évitér, la progression de pathologies générales



Les deux maladies parodontales les plus connues

La gingivite est une infection des gencives provoquée par les bactéries de la plaque dentaire. Elle se caractérise par une inflammation, des rougeurs et des saignements. La gingivite se soigne en principe facilement, si le patient met en place un brossage efficace de toutes les surfaces dentaires, gingivales (y compris des surfaces enflammées, rouges ou avec saignements) et inter-dentaires.



Les parodontites : si la gingivite n’est pas traitée, l’infection peut atteindre les tissus d’ancrage de la dent (os, ligament…) de façon irréversible : on parle alors de parodontite. Celle-ci se caractérise par une inflammation, des rougeurs, des saignements mais aussi un déchaussement des dents ! Des traitements lourds et coûteux sont nécessaires pour soigner le malade.



Les risques provoqués par les maladies parodontales

Risques pour le cœur : un patient atteint d’une parodontite présente un risque accru d’apparition ou d’aggravation des troubles cardiovasculaires tels que l’athérosclérose, l’infarctus, l’AVC ou l’anévrisme.

Risques pour le diabète : la maladie parodontale complique le diabète avec des complications ophtalmologiques, rénales, cardiaques, neurologiques ou podologiques.



NB : il est important chez les patients diabétiques ou cardiaques de consulter un chirurgien-dentiste pour un examen parodontal tous les ans et de suivre en cas de diagnostic d’une maladie parodontale un traitement parodontal, pour contribuer à ralentir l’activité de sa pathologie.



Publié le Mercredi 15 Mars 2017 dans la rubrique Santé | Lu 156 fois









Dans la même rubrique : < > USA : du cannabis thérapeutique en maison de retraite Signalement-sante.gouv.fr : pour signaler un événement sanitaire indésirable