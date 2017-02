De l'amour à la Saint-Valentin : tout savoir grâce à Henri Pigaillem Les éditions Télémaque viennent de publier un passionnant ouvrage intitulé « Dans les draps de l'histoire - Dictionnaire historique de la passion amoureuse » d’Henri Pigaillem. Un beau livre (23 euros) dans lequel l’auteur, érudit, revient en détail sur l’amour, le sexe et la passion de l’antiquité à nos jours. Totalement captivant !

Saviez-vous par exemple, que la Saint-Valentin, coutume anglo-saxonne née dans l'antiquité romaine et associée au 14 février, fut rapportée en France par le prince et poète Charles d'Orléans ? Non, probablement pas…



Et pourquoi ce jour précis ? De fait, une légende affirmait qu'à cette date, les oiseaux choisissaient leurs compagnes de nichées ! Désireux d'imiter les oiseaux, les jeunes gens (les damoiseaux) avaient pris l'habitude de désigner l'élue de leur cœur en leur offrant un cadeau...



Bref, si de nos jours, la Saint-Valentin est une vaste « machine à cash » pour la plupart des marques et des entreprises, ce ne fut pas toujours le cas... Cette célébration possède donc un véritable fondement historique ; une origine totalement oubliée de nos jours et c’est bien dommage…



Ce nouveau livre de 400 pages et trente illustrations d’Henri Pigaillem regorge d’informations, d’anecdotes, de secrets d’alcôve, de lettres d’amours de personnes illustres, de pratiques sur l’amour, le sexe et la passion. Un dictionnaire qui se laisse effeuiller comme un roman tant il est passionnant et érudit.



Dans une langue belle mais qui sait rester très accessible, l’auteur nous fait pénétrer dans l’univers de ce qui mène le monde depuis la nuit des temps… De l’Adultère au Narcissisme en passant par le Grand Masturbateur de Dali ou la Clistérophilie, vous saurez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe et l’amour.



Publié le Mardi 14 Février 2017







