Damart X Chantal Thomass : leçon de style en Thermolactyl Suite à sa première collection capsule de l'hiver dernier qui a mis le Thermolactyl sens dessus dessous, Chantal Thomass signe, pour les fêtes de 2017, une collection de prêt-à-porter à son image. Un esprit masculin-féminin revendiqué, de la dentelle de Calais et des broderies raffinées, du noir pour l’élégance… et le Thermolactyl, matière magique anti-frisson, qui se dévoile sous un nouveau jour.

Après avoir hissé la lingerie sur le devant de la scène mode, Chantal Thomass transpose depuis l’année dernière, le Thermolactyl dans son univers de dentelles et de broderies. L’icône de la lingerie nous livre, une fois encore, sa vision des incontournables du dressing, en mode séduction (4 thèmes et 13 pièces). Et petite confidence, pour la première fois, Damart se portera en perfecto. « Thermolactyl is the new black ! »



Précisons que sur les ventes réalisées, Damart reversera sur chaque produit vendu, 1 euro à l’association de Tina Kieffer « Toutes à l’école » qui intervient au Cambodge pour offrir une scolarisation digne de ce nom aux petites filles les plus démunies, et ce, afin de les conduire à un métier qui leur apportera liberté et dignité.



Fondée en 1953, Damart ne cesse d’innover pour le bien-être et participe à la création des textiles de demain. En six décennies, la marque a multiplié les innovations dans le domaine du prêt-à-porter. L’enseigne reste l’un des leaders du marché senior en France.



Sa clientèle est fidèle et multigénérationnelle, avec en cœur de cible les femmes de 60 ans et plus. Toujours aux mains de ses fondateurs, la famille Despature, Damart est la seule entreprise de cette taille à diffuser ses collections de prêt-à-porter en multicanal et à les garantir à vie.



Publié le Mercredi 30 Août 2017 dans la rubrique Consommation | Lu 75 fois





