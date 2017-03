CroisiEurope : découvrir les plus beaux fleuves européens à bord du MS Symphonie II Le 17 mars dernier, le spécialiste français de la croisière fluviale CroisiEurope a présenté son dernier fleuron, le MS Symphonie II, à la gare fluviale de Strasbourg. Ce bateau construit à l’origine en 1997 a été totalement rénové pour mieux correspondre aux standards actuels. Le MS Symphonie laisse donc place au MS Symphonie II, qui rejoint les autres bateaux 5 ancres de la flotte. Une montée en gamme répondant à une clientèle de plus en plus exigeante.

Avec le temps, les croisiéristes fluviaux sont devenus de plus en plus exigeants. Certes, ces croisières attirent encore et toujours de nombreux groupes de personnes âgées, mais petit à petit, la clientèle rajeunit et ces voyages attirent désormais une clientèle toujours seniors, mais nettement plus jeune. Il en effet courant de voir à bord de bateaux CroisiEurope ou d’autres compagnies d’ailleurs, de fringants baby-boomers qui partent à la découverte de l’Europe par le biais de ses fleuves.



Dans ce contexte, les croisiéristes ont du adapter non seulement leurs offres, mais également leurs navires, les excursions et les services qui vont avec. On assiste donc depuis quelques temps à une véritable montée en gamme de ces bateaux qui offrent plus de confort, plus d’espace et aussi plus de sécurité à ses passagers.

Le MS Symphonie n’est pas un nouveau bateau à proprement parlé puisqu’il a été construit à l’origine en 1997. En revanche, après vingt ans de bons et loyaux services, il a entièrement fait peau neuve. Ce navire de 110 m de long sur 11 m de large peut accueillir aujourd’hui 110 passagers (contre 140 avant) grâce à ses 48 cabines doubles, dont 4 individuelles et 2 suites spacieuses.



La compagnie a donc réduit volontairement le nombre de places au profit de la qualité de l’accueil avec des chambres plus grandes. A noter que cette unité dispose également d’une cabine adaptée pour personne à mobilité réduite.



Toutes les cabines aux décorations contemporaines et tendances sont climatisées et dotées d’un double lit séparable, d’un espace sanitaire individuel, d’une télévision à écran plat, d’une radio, d’un sèche-cheveux et d’un coffre-fort. Place aux grands espaces et à la lumière grâce à de larges baies vitrées.



Les espaces de vie sont lumineux et aérés. On retrouve l’incontournable salon-bar avec piste de danse, un vaste restaurant, un grand pont soleil avec transats et une boutique. L’équipage est composé de 25 personnes (commandant, commissaire de bord, chef de cuisine, lingères, animatrice, hôtesses de cabine, personnel technique….)

Le MS Symphonie II naviguera sur le Rhin d’abord pour se positionner ensuite sur le Danube. Il proposera des croisières transeuropéennes permettant de découvrir les diversités culturelles, l’histoire et les traditions à travers l’Europe. Le bateau sillonnera la Hollande, la France, l’Allemagne ou encore les pays de l’Europe centrale vers l’Autriche, la Hongrie et la Slovaquie.



Les programmes sont adaptés à chaque saison ; en avril, découvrez Amsterdam, Rotterdam et le parc floral du Keukenhof en Hollande ; les paysages de la vallée du Rhin romantique (inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO) ; à partir du mois de mai, Vienne, Budapest, Bratislava, les somptueuses capitales des pays baignées par le Danube ; les paysages idylliques de la Wachau, vallée qui abrite l’Abbaye de Melk et le village de Dürnstein.



Avec des croisières allant jusqu’à 13 jours, le MS Symphonie II vous plonge au coeur de l’Europe à travers ses grands fleuves et ses superbes paysages, dans le confort d’un bateau 5 ancres. Ces croisières tout inclus comprennent en plus de l’hébergement, la pension complète avec les boissons comprises aux repas et au bar ainsi que les animations et la soirée de gala.

CroisiEurope

12 rue de la Division Leclerc

67080 Strasbourg Cedex -

+33 (0) 7 86 18 17 66

www.croisieurope.com



