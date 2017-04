CroisiEurope : à la découverte du Douro avec le MS Miguel Torga La semaine dernière, le spécialiste français de la croisière fluviale CroisiEurope a présenté son inauguré un nouveau bateau, el MS Miguel Torga, qui naviguera sur le Douro, le célèbre fleuve portugais. Un moyen formidable de découvrir la région de Porto, sa culture et bien évidemment ses fameux vins.

Depuis le début du mois, le MS Miguel Torga -du nom de l’un des plus grands écrivains portugais du 20ème siècle- navigue donc sur le fameux Douro (Duero en espagnol) et effectue la traversée du Portugal, depuis l’océan jusqu’à la frontière espagnole.



Pour rappel, précisons que ce grand fleuve européen prend sa source en Espagne à 2 160 m d'altitude pour devenir portugais sur ses 206 derniers kilomètres (612 en tout) avant de se jeter dans l’Océan Atlantique dans l'estuaire de Porto. Depuis décembre 2001, l’Unesco a inscrit la région vinicole du Haut Douro (près de Porto) au Patrimoine mondial de l'humanité dans la catégorie des paysages culturels.



C’est donc dans cette région que le MS Miguel Torga propose des croisières de 6 à 8 jours. Construit en 2016 dans les chantiers Sambre et Meuse de Namur en Belgique ce navire est le 5ème bateau de la flotte Croisieurope présente sur le Douro et le 2ème de catégorie 5 ancres (les plus luxueux).



Entièrement aménagé et finalisé à Strasbourg, cette nouvelle unité dispose des dernières technologies de pointe. A l’intérieur, une décoration tendance et design avec des couleurs épurées qui rompt avec les précédentes configurations… La luminosité et les espaces ouverts sont optimisés afin de garantir le bien-être des passagers. En effet, dans une croisière, il est important de pouvoir admirer le paysage à tout moment !



Ce bateau possède 3 ponts et mesure 80 m de long sur 11,40 m de large. Il permet de recevoir 132 passagers grâce à ses 66 cabines doubles (dont 4 suites), climatisées individuellement. Toutes sont avec vue extérieure et sont équipées d’un double lit séparable, d’une armoire, d’une télévision à écran plat, d’un sèche-cheveux, d’un coffre-fort et d’un espace sanitaire individuel. A noter également la présence d’une cabine adaptée aux personnes à mobilité réduite.



Ce beau navire aux lignes racées et adaptées à la navigation fluviale offre également un salon ouvert sur les paysages, un restaurant panoramique, une boutique, un vaste pont soleil avec transats, ainsi qu’une grande piscine de 24m² (ce qui est grand pour un bateau). L’équipage est composé de 32 personnes.



Rappelons que depuis 2017, le croisiériste strasbourgeois propose un nouveau forfait d’excursions baptisé « dynamique ». Il est dédié aux « actifs-curieux » qui veulent bouger et éprouver de nouvelles sensations et offre de nombreuses activités pour agrémenter la croisière. En voici quelques exemples : la découverte de Porto en tramway, randonnée pédestre le long de l’océan Atlantique, Salamanque à vélo. Le programme des excursions peut être personnalisé, selon ses préférences et ses envies.



Ces croisières, en formule « Tout Inclus » comprennent en plus de l’hébergement, la pension complète avec les boissons aux repas et au bar ainsi que les animations et la soirée de gala. L’équipage attentionné assurera un service de qualité pour une croisière en toute quiétude.

