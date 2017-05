Croisi Vélo : la croisière en pédalant Alors que la belle saison pointe enfin le bout de son nez, Croisieurope, le spécialiste français de la croisière fluviale propose une toute nouvelle manière de profiter des bords de l’eau. En effet, désormais, vous pouvez opter pour la formule Croisi Vélo, une nouvelle option qui vous permettra de visiter les abords du Rhin, de la Gironde, du Rhône… à bicyclette.

« Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins… A bicyclette… ». Impossible de ne pas avoir la chanson d’Yves Montand en tête si vous optez pour la nouvelle formule de Croisieurope. En effet, le croisiériste alsacien spécialisé dans les découvertes fluviales vient de lancer une toute nouvelle offre, plus dynamique, baptisée Croisi Vélo.



Depuis quelques temps déjà, l’enseigne a vu sa clientèle rajeunir. Avec l’arrivée de quinquas et de grands-parents avec leurs petits-enfants. Il convenait donc de faire évoluer les différentes formules de visites proposées sur les navires vers quelque chose de plus « actif ». C’est chose faite



En fait, vous réalisez exactement la même croisière que les autres passagers, mais avec des visites différentes… Des visites qui s’effectuent à deux-roues ! Ces balades ont été mises au point avec des spécialistes du vélo et les parcours ont été sélectionnés selon des critères d’intérêts et d’endurance correspondant aux attentes de cette nouvelle clientèle. Pour ceux qui redoutent les longues distances, vous pouvez choisir un Vélo à Assistance Electrique. Vos gambettes souffriront nettement moins !



Dans la mesure où de nombreux médecins recommandent la pratique du vélo en complément d’un traitement des maladies cardio-vasculaires, pulmonaires ou aux diabétiques, cette nouvelle formule vous permettra de découvrir le monde autrement tout en entretenant votre santé. L’offre est disponible sur le Danube, la Gironde, le Rhône, la Loire et le Rhin.



Publié le Jeudi 18 Mai 2017 dans la rubrique Tourisme et loisirs







