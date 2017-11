Couleursenior.com : pour des cannes funs Le site Internet CouleurSenior propose depuis 2010, toute une sélection de produits à destination des 60 ans et plus et notamment toute une gamme de cannes aux designs funs et audacieux. Détails.

De plus en plus de magasins spécialisés s’adressent directement –et parfois uniquement- aux seniors. Soit par le biais de boutiques physiques, soit sur le web, soit par ces deux moyens. Depuis 2010, la société CouleurSenior.com propose ainsi aux plus de 60 ans toute une sélection de produits qui viennent répondre à leurs besoins.



Cette enseigne est née de la rencontre d’une femme médecin ayant beaucoup voyagé, d'une experte en organisation et d'un financier, tous trois de jeunes seniors. Résultat ? La création d’un site internet marchand dédié aux seniors non dépendants, recherchant « confort et des produits de qualité ».



Comme le souligne l’une des fondatrices : « nous avons souhaité des produits qualitatifs, bien sûr, mais aussi qui s’intègrent aisément dans le quotidien par leur esthétisme notamment. Sept ans après, le site internet a trouvé sa place dans le paysage français des « pures players » internet. Loin des standards parfois maussades des objets destinés au troisième âge, l’offre est effectivement utile et colorée, ce qui reflète bien le nom de l’entreprise ».



« Tous les produits que nous proposons font partie d’une sélection que nous avons établie précisent encore les associés. Nous avons passé du temps à choisir et tester des produits, à en choisir certains et à en éliminer d’autres. Nous ne voulions pas proposer des objets à nos clients que nous n’achèterions pas pour nous ou pour des membres de notre famille ».



Parmi les produits « phare » de leur catalogue, mentionnons une collection de 120 cannes dont le design et/ou les couleurs rendent ces produits paramédicaux, nettement plus attrayants, voire même assez sympathiques. Tous les modèles ont été soigneusement sélectionnés pour leur ergonomie et leur confort d’usage.



On trouve par exemple la canne pliante Kensington conçue pour les hommes mesurant entre 1,50 m et 1,80 m, d’un poids maximum de 120 kilos. Elle arbore un beau look classique avec l’avantage d’être pliante pour pouvoir la glisser dans une valise. Cette canne se règle par intervalle de 2,5 cm avec un système d’ergot et de bague de serrage de sécurité. Elle est vendue avec sa pochette imperméable et une jolie dragonne assortie.



Pour celles et ceux qui veulent mettre un peu de fantaisie dans leur quotidien et désacraliser ce produit, ils peuvent se tourner vers l’un des 80 modèles colorés, écossais, fleuris, parés de motifs variés, autant de choix que de goûts et toujours avec une ergonomie optimale.



Enfin, pour ceux qui veulent s’accorder un peu de repos dans une file d’attente, le site internet propose également des cannes sièges qui offrent à la fois d’un support de marche léger mais aussi d’un siège confortable pour se reposer. Dernière précision, le site met à disposition un guide pour bien choisir sa canne et sa poignée selon, ses besoins, sa taille, son poids…

Publié le Lundi 27 Novembre 2017 dans la rubrique Consommation









