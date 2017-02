Construire sa retraite quand est salarié et qu'on a 50 ans (livre) Les éditions Eyrolles viennent de publier un ouvrage intitulé Construire sa retraite quand est salarié et qu’on a 50 ans. Ecrit par Philippe Caré, cet ouvrage pratique de 216 pages (18 euros) se propose de venir en aide aux seniors encore en emploi en matière de préparation à la retraite. Détails.

On le sait, une retraite, ça se prépare à l’avance. De nos jours, de nombreux outils, sites Internet, applications, stages, coaching ou livres sont mis sur le marché afin de permettre aux salariés qui se rapprochent de la date fatidique, de se préparer et de s’organiser au mieux.



Dernier livre en date sur ce sujet devenu très tendance ? Construire sa retraite quand on est salarié et qu'on a 50 ans de Philippe Caré qui vient d’être publié aux éditions Eyrolles. Avant d’aller plus loin, rappelons que l’auteur accompagne chaque année des milliers de personnes qui veulent faire le point sur leur situation et trouver les meilleures conditions d'un rebond ou d'un départ à la retraite. Bref, c’est un sujet qu’il maitrise.



Dans ce contexte, ce spécialiste de la retraite détaille dans ce nouvel ouvrage, sous la forme d’une sorte de « journal de bord », toutes les opportunités, les outils, les solutions mais également les péripéties auxquels le salarié de plus de cinquante ans sera confronté avant de pouvoir -enfin- profiter de sa retraite !



Qu'est-ce qu'une retraite anticipée ou progressive ? Que signifie surcote, décote ? Portage, intérim, assurance chômage, cumul emploi retraite ? Existe-t-il un moment idéal pour partir ? Les réponses à ces questions et à bien d'autres sont parfois décousues. « Dans une actualité changeante, cet ouvrage est un guide qui permet de se poser les bonnes questions, d'y répondre, et de comprendre les évolutions éventuelles » indique l’éditeur.



Ce nouveau livre se propose d’aborder toutes ces thématiques et ces problématiques en incluant les aspects financiers, réglementaires, stratégiques ou encore logistiques…



