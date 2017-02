Concert Age tendre, la tournée des idoles à voir demain soir sur C8 A noter dans vos agendas ! Demain soir, la chaine de télévision C8, diffusera un spectacle inédit intitulé « Age tendre, la tournée des idoles », à l’occasion des dix ans de ce show qui réunit la fine fleur des chanteurs et groupes des années soixante et des yéyés. A voir.

Rappelons qu’à l’origine, Âge tendre et tête de bois était une émission de variété de la télévision française, animée par Albert Raisner et diffusée du 30 mai 1961 jusqu'en octobre 1966 sur la première chaîne de la RTF puis de l’ORTF. L’émission fut par la suite été rebaptisée Tête de bois et tendres années d’octobre 1966 à juillet 1968...



Depuis 2006, des producteurs ont remis sur scène, la plupart des grandes stars de l’époque des yéyés. Et le résultat a dépassé leurs espérances les plus folles. Gérard Lenormand, Sheila, Hugues Aufray (dont c’est la première participation), Linda de Suza, Marcel Amont, Isabelle Aubret, Pascal Danel et bien d’autres, remplissent les salles de toute la France. Parmi les titres proposés : « Santiano », « Les Rois mages », « La Ballade des gens heureux », « Les Neiges du Kilimandjaro », « Le Mexicain », « Oh les filles ! », « Sugar Baby Love »...



Avec près de cinq millions, Age tendre est le spectacle vivant français ayant rassemblé le plus grand nombre de spectateurs ces dix dernières années ! A noter que désormais, c’est la société du présentateur Christophe Dechavanne qui a repris en main la production de ce grand spectacle.



Ces stars de toujours, qui ont bercé plusieurs générations -mais surtout celle des baby-boomers- seront exceptionnellement réunis sur C8 à l’occasion de la diffusion du spectacle inédit Age tendre, la tournée des idoles. Trois heures de spectacle demain soir à partir de 21h.



Publié le Mardi 21 Février 2017 dans la rubrique Culture | Lu 297 fois







Dans la même rubrique : < > Golden years : Bonnie & Clyde seniors (film) Nikos Aliagas : L'épreuve du temps, de beaux clichés d'ainés