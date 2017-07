Comment rendre sa maison "connectée" ? Le point avec Devolo Aucun doute n’est plus possible. La maison de demain sera connectée. Ce qui devrait nous permettre d’améliorer notre confort de vie au quotidien, mais également de le rendre plus sûr, aussi bien pour les enfants que les adultes et bien évidemment, pour les personnes âgées. Afin de mieux comprendre « la maison connectée », le fabricant Devolo vous propose six points clefs qui vous aideront à mieux appréhender cette tendance de fond.

Trouver la bonne connexion

De nos jours, il existe de nombreuses normes de transmission filaire ou sans fil. Avant même de commencer à réfléchir à quelle norme choisir, il vous faut d’abord répondre à cette question : câble ou sans fil ? Les solutions câblées ont la réputation d’être moins sujettes aux interférences et plus sécurisées. Toutefois, de nos jours, cela n’est vrai que dans certains cas.



De fait, les solutions sans fil sont tout aussi efficaces et offrent en plus une flexibilité accrue dans l’utilisation quotidienne. Il vous reste donc à décider de la norme sans fil qui vous conviendra le mieux sachant que la norme mondiale leader s’appelle Z-Wave. Ses avantages : sa longue portée, ses critères de sécurité élevés, sa faible consommation d’énergie et sa haute stabilité de connexion.



Pour quelles fonctions ?

Une maison connectée peut offrir toutes les fonctions dont vous rêvez. Cela va du chauffage automatisé à la gestion de la lumière est des volets en passant par la machine à café qui démarre automatiquement le matin. Vous pouvez aussi choisir de rentrer chez vous sans clef ! Et ce ne sont là que quelques exemples.



Il faut bien avoir en tête que le système installé doit à la fois agir sur l’économie d’énergie, la commodité et la sécurité. Et surtout… il faut qu’il soit compatible ! C’est le maitre-mot Il faut donc s’intéresser avant même de démarrer à la compatibilité des différents produits entre eux. Est-ce que les composants d’autres fabricants peuvent être intégrés à la solution ? Peut-on ajouter un système de contrôle de l’éclairage Philips HUE ou encore, un système de contrôle par reconnaissance vocale Amazon Alexa ? Rappelez-vous qu’il n’est jamais facile d’avoir quatre ou cinq applications différentes à gérer pour faire fonctionner sa maison connectée.



Utilisation

Il n’y a pas si longtemps, la domotique était réservée aux initiés. De nos jours, les choses ont bien changé ! Pratiquement tout le monde peut installer sa propre maison connectée, en quelques minutes et avec un minimum de connaissance en la matière. Avant de démarrer, il est primordial d’examiner les logiciels et applications qui permettront de gérer la solution globale, car c’est l’aspect de la maison connectée avec lequel vous interagirez le plus souvent. Assurez-vous donc que l’installation soit simple et que le logiciel soit facile à utiliser.



Sécurité

L’objectif d’une maison intelligente est de vous rendre la vie plus facile certes, mais c’est aussi d’assurer une sécurité optimale du domicile en utilisant, par exemple, des capteurs de mouvements et des sirènes. Toutefois, cela n’est efficace que si le système lui-même est sécurisé. Le transfert sécurisé des données entre chaque composant et le cloud, une zone d’administration protégée par mot de passe, sont donc essentiels. Si la plupart des utilisateurs ne sont pas des spécialistes de la sécurité informatique, vous pouvez vous référer aux différentes homologations provenant d’organismes indépendants. L’organisme leader en Europe est AV-Test, un laboratoire de test allemand. Il vérifie rigoureusement et régulièrement les systèmes domotiques.



Evolutivité de la solution

C’est un sujet délicat et complexe car il existe actuellement sur le marché de nombreux fournisseurs proposant des systèmes domotiques, dont de nombreuses start-up (pas toujours pérennes). Néanmoins, il existe quelques indicateurs clairs qui permettent aux acheteurs de déterminer si un fabricant spécifique peut être considéré comme sérieux. Il faut déjà que ce fournisseur soit présent sur le marché depuis un certain nombre d’années et reconnu pour son expérience. Il est aussi conseillé de se renseigner sur la régularité des mises à jour du système qui seront proposées, si le catalogue « produits » est amené à évoluer et enfin, si ce système domotique permet l’intégration et la gestion de périphériques en provenance d’autres fournisseurs. N’oubliez pas la compatibilité…



Coûts

Mettre en place son propre système domotique sans fil peut se faire pour un coût relativement abordable à la plupart des bourses. Attention, tous les composants ne doivent pas forcément être achetés tout de suite, en même temps et au même endroit. Faites jouer la concurrence et vérifiez sur le web, il peut y avoir de gros écarts de prix. Il convient également de bien garder en tête que certains fabricants facturent des frais mensuels en plus du prix d’achat du système (le produit ne fonctionnant pas sans un abonnement). Cela peut facilement entraîner des coûts élevés à long terme.



*Rappelons que Devolo propose la solution Home Control qui a reçu à plusieurs reprises le label « Maison intelligente de l’année » par les lecteurs de magazines informatiques bien connus. Juste avec un « kit de démarrage », votre première maison connectée se configure en un rien de temps avec la possibilité de la faire évoluer plus tard via d’autres composants.



Publié le Mercredi 5 Juillet 2017







