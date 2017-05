Comment avoir une crise cardiaque de Fabien Guez (livre)

La prévention, c’est bien mais ce n’est pas toujours efficace. Parfois, il faut des messages un peu plus direct ou même totalement inverse… C’est le pari que prend le docteur Fabien Guez, cardiologue réputé qui s’est aperçu que ses patients ne tenaient pas vraiment compte de ses mises en garde et de ses recommandations.



En deux décennies ans de consultations, Fabien Guez l’a bien constaté : « On ne prend pas assez soin de son cœur ! ». La tension artérielle, la glycémie, le cholestérol et autres paramètres en cardiologie ne sont pour ses patients, que des chiffres plus ou moins abstraits ! De plus, ils sont rarement associés à des symptômes, d’où la difficulté de sensibiliser et de motiver les patients.



Rappelons pourtant que sans prise en charge immédiate, plus de 90% des arrêts cardiaques sont fatals. Le taux de survie à un arrêt cardiaque en France est de 5% ; il est 4 à 5 fois plus élevé dans les pays où les lieux publics sont équipés en défibrillateurs automatisés externes et où la population est formée aux gestes qui sauvent.



Les malades l’écoutent, approuvent poliment même et s’empressent d’oublier immédiatement ses conseils dès qu’ils quittent son cabinent ! « Bref, ils savent, mais ils zappent », déplore le cardiologue. D’où l’idée de prendre le contrepied de la prévention et de rédiger ce livre en forme de pied-de-nez. Avec humour, il recense tous les ingrédients nécessaires pour « réussir sa crise cardiaque » : alimentation, tabac, activité physique, alcool, stress, travail, poids, sexe, pollution...



Comment ? Par le biais de nombreux quiz et grâce aux illustrations de Lefred-Thouron (qui dessine entre autre pour le Canard Enchainé). Au final, le cardiologue nous interpelle et nous invite à opérer une véritable prise de conscience afin d’éviter de nous gâcher la vie pendant de nombreuses années !



Rappelons que les crises cardiaques tuent en France près de 400 personnes chaque jour ! Rappelons aussi que les maladies cardiovasculaires tuent chaque année 147.000 Français. Elles sont la première cause de mortalité chez la femme dans l’Hexagone et la première cause de mortalité dans le monde. Selon les prévisions de l’OMS, le nombre de morts des suites de maladies cardiovasculaires dans le monde pourrait atteindre 23,4 millions en 2030.



Cardiologue de renom, le docteur Fabien Guez exerce en libéral à Paris et à l’hôpital Ambroise-Paré à Boulogne. Il est également journaliste et anime toutes les semaines l’émission Check up Santé sur BFMb.



Comment avoir une crise cardiaque de Fabien Guez

Prix 12,50 euros

128 pages



En libraire le 1er juin 2017 Cam