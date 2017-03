Côlon Tour 2017 : lutter contre le cancer du côlon dans toute la France Durant tout le mois de mars, la Ligue contre le cancer poursuit et renforce son action pour sensibiliser les Français au cancer du côlon et du rectum. Comme chaque année dans le cadre du Côlon Tour, quatre côlons géants sillonneront toute la France pour permettre de lever les doutes, les craintes, les préjugés et favoriser une meilleure adhésion au test immunologique de dépistage.

Avec 43.000 nouveaux cas chaque année, le cancer colorectal représente, par sa fréquence, le troisième cancer chez l'homme et le deuxième chez la femme. Si l'espérance de vie s'est améliorée* ces dernières années, ce cancer tue encore chaque année près de 18 000 personnes.



Pourtant, dans 90% des cas, ce cancer détecté à un stade précoce peut être guéri. Dans ce contexte, pour sensibiliser les personnes de 50 à 74 ans à l'importance du dépistage, la Ligue contre le cancer repart sur les routes de France avec son fameux Côlon Tour pour la sixième année consécutive.



Un nouveau test immunologique

Le test immunologique, disponible depuis le second semestre 2015 partout en France, vise à déceler la présence de traces de sang humain dans les selles. Ce nouveau test, simple, rapide et efficace est à faire chez soi. Moins contraignant, il ne nécessite qu'un seul prélèvement visant à rechercher la présence d'hémoglobine humaine dans les selles.



Il permet de détecter 2 à 2,5 fois plus de cancers et 3 à 4 fois plus d'adénomes avancés que le test précédent (Hemoccult). La prise en charge thérapeutique sur les lésions intervient plus précocement, elle est donc plus efficace et moins mutilante. Entre avril 2015 et décembre 2016, près de 5 millions de tests ont été lus par le laboratoire, soit environ 72 000 tests par semaine.



Un taux de participation en progression

Si la participation au dépistage semble encore rester faible (un peu plus de 30%), il permet néanmoins de détecter, chaque année, près de 7.500 cas de cancers colorectaux et de prendre en charge plus de 19. 500 personnes ayant au moins un adénome avancé (lésion précancéreuse). Or, le diagnostic à un stade précoce garantit des traitements plus courts, moins douloureux, moins mutilants et accroît fortement les chances de guérison.



Changer l'image du dépistage

Pour la sixième année consécutive, la Ligue contre le cancer organise un Côlon Tour dans les villes et les villages de France. Déjà 100.000 visiteurs dans les 400 villes parcourues ces cinq dernières années. Cette année, encore, grâce à la circulation de quatre structures gonflables, 80 Comités départementaux, dont la Martinique et la Guadeloupe, animeront le Côlon tour® dans plus de 90 villes.



Grâce aux quatre structures gonflables représentant l'intérieur du côlon, la Ligue et ses partenaires proposent une information ludique et pédagogique pour mieux appréhender les techniques de dépistage, la maladie et les traitements.



