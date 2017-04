Cline Expert : de l'innovation dans le domaine de l'incontinence L’incontinence urinaire est toujours un sujet délicat… Pourtant, cela existe et des solutions permettent de vivre -pratiquement- normalement. Parmi elles, les protections du laboratoire EvoluPharm et notamment, sa gamme Cline Expert et ses microbilles.

Avec le vieillissement des populations, l’incontinence est un problème de santé qui va fortement se développer dans les années à venir. Même s’il y a bien évidemment rien d’honteux à être atteint de ce dysfonctionnement, cela reste difficile d’en parler et parfois même d’acheter certains produits qui permettent pourtant d’améliorer le quotidien…



Rappelons que l’incontinence urinaire, perte involontaire et incontrôlée des urines, est une pathologie relativement fréquente qui augmente avec l’âge et qui est, encore aujourd’hui, un phénomène très largement tabou. Cette problématique touche pourtant près de deux millions de Français.



Afin d’améliorer le quotidien des personnes malades mais également de leurs proches et/ou aidants, le laboratoire EvoluPharm a élaboré une gamme de produits de confort baptisée Cline Expert (slip, change, couche ou alèse). Cette dernière présente une innovation qui s’inscrit parfaitement dans le contexte actuel où le nombre de personnes âgées est croissant et pour lesquelles le maintien à domicile reste essentiel.



De fait, le fabricant a intégré dans tous les nouveaux produits de cette gamme, son « Super Absorbant Polymer » qui se présente sous forme de microbilles qui transforment le liquide en solide. Grâce à des fibres hydrophobes, la couche supérieure du change va donc rapidement évacuer le liquide vers les parties absorbantes et le transférer ainsi loin du contact de la peau offrant un confort durable. Un seul niveau d’absorption (maxi) pour tous les produits.







Publié le Mercredi 26 Avril 2017 dans la rubrique Bien-être







