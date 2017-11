Classement des villes françaises idéales pour y passer sa retraite... Quelle ville française s’avère la plus adaptée pour y planifier sa retraite ? Le site Internet Market Inspector a étudié qu’elles étaient les grandes métropoles hexagonales et a élaboré ensuite, un classement des villes idéales pour planifier votre retraite. Et c’est Limoges qui l’emporte !

De nos jours, l’arrivée à l’âge de la retraite entraine souvent des déménagements… Pas seulement au sein de la même ville ou de la même région, mais parfois loin de son lieu d’origine… Soit pour profiter d’une retraite dans de meilleures conditions, soit par désir de changement, soit pour se rapprocher de la famille, des enfants ou des petits-enfants. Ce qui est bien compréhensible d’ailleurs.



Toutefois, avant de franchir le pas et d’appeler les déménageurs, il convient de bien réfléchir en amont et de ne pas prendre de décision sans réflexion préalable ! Dans la pratique, plus votre projet sera minutieusement étudié et préparé, plus vous mettrez de chances de votre côté pour réussir cette importante transition. Ce véritable changement de vie.



L’âge minimal de départ en retraite étant de nos jours de 62 ans, il convient d’anticiper ces éventuels déménagements et de se demander aussi et surtout, quelles villes françaises sont les plus accessibles et celles qui proposent le cadre de vie le plus agréable. En tout cas, celui qui vous convient le mieux !

Selon cette étude, ce sont les villes de l'ouest de la France et notamment celles du sud-ouest qui remportent les palmes et les meilleurs scores notamment grâce à la qualité de l'air, à la sécurité (une problématique de plus en plus prégnante avec les attaques de personnes âgées un peu partout en France) et un niveau de vie globalement plus bas.



Sans trop de surprise, les communes d'Île-de-France (Paris, Saint-Denis, Boulogne Billancourt, Montreuil et Argenteuil) ont été distancées au classement à cause de leurs taux de criminalité élevés (il ne fait clairement pas bon y vivre quand on est âgé), la qualité de l'air médiocre, les prix élevés et la difficulté d'accès aux médecins.



Au final, c’est Limoges la grande gagnante, celle qui remporte la « Palme d’or » et dépasse d'une tête toutes ses consoeurs grâce notamment à sa sécurité et son cadre de vie agréable. Cette ville travaille de toute façon depuis longtemps au bien-être des ainés et fut certainement à ce sujet, l’une des précurseurs en la matière (notamment dans le champ de l’intergénérationnel). Elle s'est donc distinguée comme la destination idéale pour partir en retraite.



Viennent ensuite, respectivement, Le Mans et Nice qui ferment le podium. Chez les mauvais élèves, on notera les villes de Villeurbanne, de Mulhouse et d’Orléans qui sont, d'après les critères de cette enquête, « les pires destinations où planifier sa retraite ».



Grâce à la carte interactive du site Internet Market vous pouvez trouver un descriptif de chaque ville avec leurs points forts et leurs points faibles pour vous aider à faire votre propre choix. Il vous suffit de cliquer sur l'indicateur coloré pour découvrir la description.

