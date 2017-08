Chine : plus de 230 millions de seniors fin 2016 La Chine bat des records démographiques dans de nombreux secteurs. Et bien évidemment, celui des personnes âgées n’est pas en reste… Ainsi, selon une récente dépêche de l’agence de presse officielle chinoise Xinhua, fin 2016, la Chine comptait près de 231 millions de seniors de plus de 60 ans.

Quand on parle de la Chine, les chiffres sont toujours gigantesques, démesurés… Ainsi, selon le dernier recensement réalisé par le gouvernement, fin 2016, le pays comptait 230,8 millions de personnes âgées de 60 ans soit, plus de 16% de la population totale.



A la même période, la Chine totalisait également 140.000 maisons de retraite pour un total de plus de 7,3 millions de lits fin 2016. Toutefois, ce chiffre reste très largement insuffisant puisqu’il ne représente que 31,6 lits pour mille personnes âgées.



Il faut d’ailleurs rappeler que les entreprises françaises de la Silver Economie ont un « coup à jouer » en Chine ; en effet, le pays est très demandeur de produits et services à destination des anciens. Certes, ce marché n’est pas facile, mais les potentiels de croissance sont gigantesques.



Le pays connait un vieillissement sans précédent de sa population, résultat direct de la politique de l’enfant unique menée dans les années 70 et arrêtée officiellement depuis plus de deux ans. Précisons aussi que depuis 1999, la Chine est considérée comme un « pays vieillissant »*. Et ce n’est pas fini. Il est prévu que d'ici 2025, le nombre de personnes âgées dépassera les 300 millions et qu'il atteindra un pic de 487 millions de personnes en 2055 !



*Rappelons que selon les normes internationales, un pays est considéré comme « vieillissant » si le nombre de personnes de 60 ans ou plus atteint ou dépasse les 10% de la population totale.



Publié le Lundi 7 Août 2017





