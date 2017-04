Chez PapiMamie : cahier d'activités intergénérationnelles Les Éditions 365 et l’École des Grands-Parents Européens (EGPE) viennent de dévoiler leur toute première collaboration qui a donné lieu à Chez PapiMami, un cahier d’activités de 76 pages pour réaliser des activités créatives et ludiques entre petits-enfants et grands-parents.

Lorsque les ponts du mois de mai se profilent, les grandes vacances approchent… Voici donc un petit livre qui pourrait s’avérer intéressant pour les grands-parents qui auront la charge de leurs petits-enfants pendant l’été prochain.



Ce cahier d’activités intitulé Chez PapiMamie est né d’un projet mené en partenariat avec l’ÉGPE. Cette association, experte du lien intergénérationnel, soutient et rassemble depuis des années les grands-parents pour favoriser la transmission des valeurs familiales aux petits-enfants. Elles possèdent d’ores et déjà de biens belles réalisations à son actif.



Plus concrètement, cet ouvrage va permettre aux grands-parents de trouver des activités à faire avec leurs petits-enfants (de 4 à 12 ans). Ce peut aussi être l’occasion de déceler des talents cachés au détour d’un dessin par exemple. Sinon, faites leur raconter leurs rêves, évoquer avec eux des anecdotes de famille ou tout simplement, passer du bon temps avec eux.



À travers ses 76 pages de jeux, d’idées de discussions, de créations... grands-parents et petits-enfants apprennent à se découvrir et à mieux se connaître. De jolies illustrations jalonnent ce cahier d’activités où des espaces sont prévus pour y glisser des photos, écrire des messages et des souvenirs. Une belle idée disponible à partir du 3 mai prochain. Prix : 12.90 euros.



Publié le Mardi 25 Avril 2017 dans la rubrique Intergénération | Lu 99 fois







Dans la même rubrique : < > Montreuil lance Voisin-Âge Instagram : Smoothsmith8 met en scène sa grand-mère