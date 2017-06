Cher : 71 ans et toujours aussi sexy La chanteuse américaine Cher, 71 ans, a été invitée le 21 mai dernier à venir chanter deux chansons de son répertoire à l’occasion de la prestigieuse cérémonie des Billboards Music Awards qui s’est tenue à Las Vegas (Nevada). Elle a subjugué ce public d’habitués avec ses tenues très sexy et dénudées.

On ne présente plus la chanteuse et actrice américaine Cher. Elle est née le 20 mai 1946 en Californie. Elle a donc quasiment célébré son 71ème anniversaire sur la scène du T-Mobile Arena de Las Vegas lors des Billboards Music Awards qui se sont tenus le 21 mai dernier.



Lors de cette cérémonie, le magazine américain a honoré Cher d'un « Icon award » pour l’ensemble de sa carrière débutée en 1965 avec le titre « I Got You Babe ». Pour l’occasion, la chanteuse a interprété deux de ses plus grands succès : Believe et If i could turn back time (Si je pouvais remonter le temps, chanson certainement pas choisie au hasard).



Au-delà de sa prestation, ce sont surtout ses tenues (vieilles de 28 ans) et sa plastique de rêve -totalement refaite certes- qui ont subjugué un public pourtant habitué aux robes dénudées et aux corps parfaits. D’un côté, sa « robe » argent ne cachait pratiquement rien de son corps, ni de ses courbes… De l’autre, son body et son perfecto noirs offraient une image des plus sexys.



Rappelons que Cher a démarré sa carrière dans les années 60 en formant le fameux duo Sonny and Cher avec son ex-mari Sonny Bono (ce dernier est décédé en 1998 dans un accident de ski alors qu’ils étaient déjà séparés). En cinquante ans de carrière, Cher a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde.



Depuis les années 70, on la voit assez régulièrement au cinéma ou à la télévision, notamment dans les Sorcières d’Eastwick aux côtés de Jack Nicholson. En 1986, elle entretient une relation avec Rob Camiletti, alors âgé de 22 ans quand elle en a 40. Une cougar avant l’heure. Elle a aussi remporté un Oscar en 1988 pour son rôle dans Eclair de Lune.



