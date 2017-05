Castres : Happy Senior, une nouvelle résidence services pour seniors

Les résidences services pour les seniors ont le vent en poupe. Il ne se passe pratiquement pas une semaine sans qu’un groupe immobilier annonce une nouvelle ouverture. Le fait est que le concept est intéressant puisqu’il propose aux retraités de vivre dans un immeuble qui se situe en centre-ville et qui dispose de lieux de vie et de services divers et variés.



Depuis une dizaine d’années, l’idée a fait ses preuves et aujourd’hui, c’est à Castres qu’une nouvelle structure de ce type ouvrira ses portes au début du mois de juin. Le concept a été baptisé Happy Senior ; pas certain que ce soit très judicieux comme dénomination, mais bon…



Comme le souligne Marc Lebreton, directeur général du groupe : « notre produit vise à maintenir au cœur de la vie de la cité les seniors d’aujourd’hui qui souhaitent vivre le plus longtemps à leur domicile et qui sont de plus en plus connectés et actifs. Au-delà d’améliorer leurs conditions de vie au quotidien en leur offrant des appartements adaptés à leurs besoins et à leurs envies, nous avons la volonté de changer notre regard sur les seniors ».



Installée en centre-ville comme il se doit, cette résidence de 3.729 m² est proche des commerces, des lieux culturels et des transports publics. Par ailleurs, le quotidien des résidents est facilité par les nombreux services (restaurant, salon de coiffure, bibliothèque, etc.) proposés à domicile et leur sérénité est garantie grâce à une présence et une assistance permanente (pôle médical très proche, conciergerie et gardien). En tout, 87 appartements du T1 au T3 avec des terrasses de 14 à 16 m2.



A noter que ce lieu de vie jouxte des immeubles de bureau et un hôtel ce qui devrait renforcer le côté vivant de ce nouveau quartier.