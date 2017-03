Carafes filtrantes : l'Anses fait le point sur ces appareils électro-ménagers Les carafes filtrantes sont de plus en plus utilisées au quotidien en France par les ménages afin d'améliorer, selon les dires des fabricants, le goût de l'eau mais aussi, d'éliminer le calcaire et certains métaux comme le plomb. Mais qu'en est-il vraiment de leur efficacité ? Quelle est la réelle efficacité de ces carafes ? Le point avec l’Anses.

Pour l’agence*, l’utilisation de carafes filtrantes peut conduire au relargage de différents composants (ions argent, sodium, potassium, ammonium) dans l’eau de boisson, mais également à un abaissement du pH, voire à une altération de la qualité microbiologique de l’eau filtrée avec ces appareils. « Toutefois, les données actuellement disponibles ne permettent pas de mettre en évidence un risque pour la santé du consommateur » assure l’Anses.



Par ailleurs, toujours selon l’agence, même si les résultats disponibles montrent que la plupart de ces carafes respectent les préconisations des normes concernant la diminution de l’odeur, la saveur, des concentrations en chlore, plomb et cuivre, « ces données ne permettent pas d’évaluer l’efficacité réelle de toutes les carafes filtrantes commercialisées » sur le marché.



Par conséquent, l'Anses dispense un certain nombre de recommandations aux utilisateurs concernant notamment les questions de :

- conservation de l'eau filtrée (la conserver au réfrigérateur) ;

- consommation de l'eau (la consommer idéalement dans les 24 heures qui suivent la filtration) ;

- nettoyage (changement régulier de la cartouche

- consulter votre médecin pour les personnes suivant un régime alimentaire contrôlé pauvre en sodium ou potassium....



Enfin, l’agence attire aussi l’attention des utilisateurs sur les produits proposés à la vente en ligne, qui peuvent ne pas être conformes à la réglementation européenne et met en avant le besoin d’un contrôle de conformité de ces produits par l’autorité publique.



Il va de soi, qu’il convient également de lire attentivement le mode d’emploi de l’appareil. A ce jour, 20% des foyers français seraient équipés de ce type d’appareil ménager.



Bon à savoir : ces carafes filtrantes sont des appareils de traitement d'eau à domicile devant exclusivement être utilisés avec de l'eau destinée à la consommation humaine ; elles ne sont donc pas prévues pour rendre potable une eau non potable (pas d’eau de pluie par exemple).



*l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail



