Bruxelles : de belles balades en rickshaw pour les personnes âgées

A l’origine, le rickshaw est un moyen de transport asiatique à trois roues. Motorisé ou à pédales, il permet de transporter dans les rues de Tokyo, Singapour, Shanghai ou Bangkok, des marchandises ou des personnes.



Peter Cserba, un jeune français de Bruxelles, est passionné depuis plusieurs années par ce moyen de transport original aux effluves orientales. C’est d’ailleurs cette passion qui est à l’origine de ce projet. Ainsi, depuis deux ans, il promène une fois par semaine et bénévolement, des personnes âgées de deux maisons de retraite bruxelloises dans les rues de la ville.



Au programme, que du plaisir ! En effet, il ne s’agit pas d’un transport pour aller d’un point A à un point B, mais uniquement d’une promenade, histoire de prendre l’air, de voir du paysage et de croiser d’autres têtes que celles de leur établissement.



A noter qu’il existe depuis 2013, un programme baptisé Cycling Without Age qui vise à promener les ainés. Rappelons que le Danemark est l’un des pays les plus en pointe en matière de vélo en Europe et probablement au monde. Le concept est arrivé il y a deux ans en France. Notamment dans la banlieue de Nantes avec le pendant hexagonal de cette association : A vélo sans âge.



Espérons que cette belle idée se développe dans les années à venir. Pour permettre aux anciens de ressortir de leur maison de retraite, pour leur offrir la joie d’une balade à vélo dans la campagne, au bord de la mer ou même en ville comme à Bruxelles. Le sourire qui illumine leur visage à la fin de chaque promenade en dit long sur le bonheur qu’ils ont à profiter de ce « vélo sans âge ».