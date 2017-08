Bretagne : un nonagénaire s'échappe de sa maison de retraite par amour

L’une des plus grandes craintes des responsables de maisons de retraite est la fuite de l’un de leurs résidents… Des « escapades » qui généralement, concernent des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer.



Mais « l’échappée » qui a eu lieu dans la résidence Les Jardins d’Arcadie de Pléneuf-Val-André, dans les Côtes d’Armor n’a rien à voir avec une pathologie neurodégénérative, bien au contraire ! Ainsi, le 14 aout dernier, un résident de 93 ans a quitté l’établissement en douce pour aller retrouver… sa douce !



C’est sa petite-fille, venue rendre visite à son grand-père comme tous les week-ends qui a donné l’alerte lorsqu’elle s’est aperçue que son papi n’était plus ni dans sa chambre, ni dans la résidence. La famille a décidé d’alerter la gendarmerie en donnant une description très précise du vieux monsieur qui a été retrouvé quelques temps plus tard dans un parc -proche- en charmante compagnie !



Comme quoi, quelque soit notre âge, quand on aime… on a toujours quinze ans !