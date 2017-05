Bourse Charles Foix : quand les seniors deviennent jury Dans le cadre de la 14e édition de la Bourse Charles Foix et à l’occasion du Salon des Seniors qui se tiendra à Paris du 18 au 21 mai, l’organisme Silver Valley propose aux seniors de rencontrer directement les développeurs de solutions et de tester les produits et services conçus pour eux. Explications.

L’idée est bien évidemment d’intégrer davantage les premiers concernés, -les seniors donc- dans le processus de l’innovation et le développement de nouvelles technologies. Comment ? En faisant se rencontrer les porteurs de projets et leurs clients finaux. Ce qui semble une évidence, n’était jusque-là, pas forcément le cas…



Avant d’aller plus loin, rappelons que depuis quatorze ans, la Bourse Charles Foix, incite et soutient financièrement et techniquement le développement de produits et services dédiés à l’autonomie et à l’amélioration des conditions de vie des personnes âgées. Cette année la remise de la Bourse aura lieu le 28 juin prochain à Ivry-sur-Seine. Les trois gagnants remporteront, entre autres, la somme de 15.000 euros chacun.



Mais la grande nouveauté de 2017 est l’arrivée d’un jury de seniors. En tout, trente personnes âgées de 65 à 70 ans testeront les solutions proposées par les dix entreprises sélectionnées parmi les 49 ayant répondu à cet appel à projet national. L’objectif : que les seniors eux-mêmes donnent leur avis et proposent leurs recommandations dans le choix des trois lauréats.



D’une manière générale, ces ainés s’intéressent à leur avenir mais également à celui de leurs proches puisqu’ils sont aussi, la plupart du temps, des aidants familiaux. Avoir leur avis peut donc s’avérer particulièrement pertinent et créateur de valeur ajoutée. Affaire à suivre.



Avec une quarantaine de lauréats récompensés depuis ses débuts et de belles success-stories, cette bourse s’annonce comme un « dispositif pionnier de la filière senior ». Elle a permis de découvrir et de favoriser la croissance des futurs champions de la Silver Economie.



Tous les porteurs de projet sont visés : professionnels de santé, industriels, entrepreneurs, chercheurs, associations, institutions… Les candidats doivent être basés sur le territoire national et leur innovation doit s’inscrire dans une perspective applicative.



Publié le Mercredi 3 Mai 2017







