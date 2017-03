Bouge coaching : une appli pour faire bouger les seniors De plus en plus d’applications ciblent les seniors. L’une des dernières en date, Bouge plus, est entièrement dédiée aux plus de cinquante ans. Il s’agit d’un programme médical d’accompagnement personnalisé sur smartphone pour lutter contre l’inactivité physique et la sédentarité. Format payant, 20 euros pour douze semaines.

Avant d’aller plus loin, rappelons qu’une application est un petit programme dédié à telle ou telle activité, spécialement développé pour smartphones ou tablettes. Il en existe des millions sur le marché (payantes ou gratuites) et il en arrive de nouvelles tous les jours. Si certaines disparaissent aussi vite qu’elles sont venues, d’autres s’installent dans notre quotidien dans la durée.



Bouge coaching est donc une application qui a été développée par des médecins pour un public senior. L’idée est de vous faire bouger (comme son nom l’indique) pour lutter contre l’inactivité physique et la sédentarité. En tout, une dizaine de praticiens, scientifiques pluridisciplinaires et spécialistes du sport se sont attelés au développement des programmes (médecins du sport, cardiologues, rhumatologues, etc.)



Pour les créateurs de ce programme, « 50 ans est l’âge charnière pour se prendre en main. C’est l’âge des premiers signes éventuels d’arthrose, celui où l’on conseille aux sportifs de réaliser un bilan d’effort cardiologique et aux autres un premier dépistage du cancer colorectal ou du sein… ».



Ce programme s’articule autour de trois axes afin de ralentir le vieillissement : l’activité physique progressive (et non le sport), l’activité musculaire adaptée et l’entraînement cérébral. Une application « où la personnalisation passe par l’encouragement : messages, défis, bilans quotidiens, rappels… » assurent les concepteurs de ce programme de 12 semaines qui se veut efficace grâce à son fort taux d’observance (c’est l’un des points faibles de toutes ces applis. On télécharge, on paie, on s’en sert une semaine et puis… on passe à autre chose ! ).



Pendant 12 semaines, le smartphone devient un véritable « coach d’activité physique » personnalisé, calculant le nombre de pas quotidiens réalisés grâce à un algorithme très précis, différenciant les pas bougés des pas marchés, générant encouragements, défis (micro objectifs hebdomadaires), exercices, et même petites phrases de motivation : "Cela fait 2 heures que vous êtes immobile", "La soirée va être belle, profitez-en pour marcher 3000 pas avant le dîner"…



Par ailleurs, cette appli vous conseille de pratiquer des exercices de musculation douce des bras, jambes, dos, etc. La masse musculaire diminuant avec l’âge, elle fragilise de fait les os (baisse de la densité osseuse, ou ostéoporose). Par ces exercices musculaires, l’appli travaille la stabilité, l’équilibre, la coordination… et renforce les os (moins de risques de fractures).



Enfin, 3ème axe, pour ralentir le vieillissement de son cerveau, l’appli offre différents jeux d’entrainement cérébraux. Une stimulation intellectuelle qui complète les actions nécessaires du quotidien (lire régulièrement, jouer à des jeux de société, se souvenir de numéros de téléphone ou de la journée de la veille…).



Prix : 19,99 € TTC pour 12 semaines de coaching

(application téléchargeable sur Google Play et App Store)

www.bouge-coaching.com



