Bicycode : le seul dispositif reconnu pour faire marquer votre vélo

Rappelons que le marquage Bicycode, qui doit être visible, a été créé en 2004 par la Fédération française des usagers de la bicyclette. Dans la pratique, il s'agit d'un dispositif reconnu par l'État qui permet de lutter contre le vol et le recel de bicyclette.De fait, les services de police et de gendarmerie nationale ont accès au fichier des vélos marqués Bicycode. Ainsi, en cas de vol, les forces de police peuvent restituer le vélo volé à son propriétaire.Le marquage Bicycode constitue donc une sécurité supplémentaire pour les conducteurs de vélos… Une sécurité, qui se traduit d'ailleurs de plusieurs autres façons.Rappelons également que pédaler stimule la circulation sanguine et agit positivement sur l’activité pulmonaire. Par ailleurs, de nombreux médecins recommandent la pratique du vélo en complément d’un traitement des maladies cardio-vasculaires, orthopédiques ou pulmonaires ou aux diabétiques, généralement exposés à des problèmes de surpoids.