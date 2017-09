Besoin d'une coupe de cheveux ? Et pourquoi pas à domicile... Le monde de demain sera un monde de services. En tous genres, avec toutefois une constante grandissante… De plus en plus de ces services seront proposés directement au domicile des clients. Parmi eux, le coiffeur qui désormais peut venir chez vous vous coiffer. Pratique pour les seniors et les personnes âgées.





De fait, privilégier un coiffeur à domicile, c’est refuser de se fatiguer et de perdre du temps pour rien. C’est ce que propose la société Viadom qui offre exactement les mêmes prestations qu’en salon de coiffure, mais dans le confort de votre domicile et surtout, point important, « sans payer le prix fort » ! Compter une trentaine d’euros pour une « coupe, shampooing, brushing ».



Ce service évite d’attendre son tour et de subir le travail à la chaîne de plus en plus courant dans les salons de coiffure. Dans la foulée, pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour coiffer les petits-enfants qui resteront bien sagement assis devant un film ou un dessin animé.



D’autre part, ce n’est pas parce que l’on est à mobilité réduite, maintenu à domicile ou encore, résident dans une maison de retraite ou un centre hospitalier que l’on n’a pas le droit de s’occuper de soi, de se faire chouchouter un peu. Pour les personnes âgées, se rendre dans un salon de coiffure relève souvent du défi. C’est compliqué, fatigant, voire dangereux… Et comme ce n’est pas indispensable, on s’en passe ! Pourtant, une belle coupe et on se sent mieux, plus belle et plus épanouie, et naturellement le sourire revient.



Dans cet esprit, Viadom dispose d’un réseau de plusieurs milliers de coiffeurs répartis sur 80% du territoire, formés et qualifiés pour accompagner des personnes fragilisées par la maladie ou la précarité, afin de restaurer l’estime de soi. Les clients peuvent prendre RDV par téléphone auprès du service client ou sur le site Internet.



Rappelons également que la société Freesia Service propose de venir coiffer et prodiguer des soins esthétiques aux résidentes des maisons de retraite médicalisées et des résidences services.



