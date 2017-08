Belgique : une conductrice de 79 ans flashée à près de 240 km/h au volant de sa Porsche

De plus en plus de faits divers concernent des personnes âgées qui se retrouvent dans des situations cocasses, incroyables ou décalées. Des informations qui seraient probablement passées inaperçues il y a encore quelques années, mais qui depuis l’avènement du web et des réseaux sociaux, connaissent leur heure de gloire.



Dernière en date ? Cette femme de 79 ans qui s’est fait flasher il y a quelques jours sur une autoroute belge, la E42 entre Namur et Charleroi, à la vitesse de 238 km/h (vs 120 km/h autorisé) au volant de sa Porsche Boxster GTS. La vieille dame n’arrivait pas à s’endormir, elle a donc décidé de faire une petite balade en pleine nuit au volant de son petit bolide…



Arrêtée par la police aux alentours de minuit, la conductrice a écopé d’une amende de 1.200 euros et d’un retrait de permis provisoire de 3 mois. Elle a indiqué à la maréchaussée qu’elle ne s’était pas rendu compte de la vitesse…



Rappelons que la Boxster est « l'entrée de la gamme » chez Porsche. Il s’agit d’une petite sportive de deux places qui s’inspire de la Porsche 356 Spyder, de la Speedster ainsi que de la Porsche 550 Spyder. Cette voiture a été produite pendant vingt ans, entre 1996 et 2016.