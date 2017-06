BD : sortie du 5ème tome de Je veux une Harley, les quinquas requinqués ! Les éditions Dargaud viennent de publier le tome 5 de la bande dessiné Je veux une Harley, Les quinquas requinqués du dessinateur Frank Margerin et du scénariste Marc Cuadrado. Une BD qui évoque une « vraie réalité »… La Harley est « la » moto de prédilection des quinquas et plus !

Voici une BD qui s’adresse directement aux baby-boomers. En effet, Je veux une Harley, Les quinquas requinqués, met en scène Marc, Alain, Charles et Gégé, quatre amis unis par une même passion : celle des motos Harley Davidson, du rock et des bonnes bières fraiches.



Le fait est que la monture favorite de Marlon Brando ou de Easy Rider est parvenu à fidéliser comme rarement ses clients. En visant une cible restreinte : les baby-boomers de 45 à 65 ans, Harley-Davidson joue pleinement l’image de la rébellion (qui « parle » à cette génération de « rockeurs », cf. Johnny, Eddy et Jacques).



La marque touche aussi bien l’ouvrier que l’avocat désireux de garder la fougue de sa jeunesse. Le bruit inimitable de la Harley, le chrome et l’image du bad-boy en cuir noir permet de faire passer le message, formulé il y a déjà… plus de 40 ans !



Cette BD évoque donc parfaitement cet univers de motards, mais quand l'armure de cuir est retirée… ces jeunes seniors sont vite rattrapés par le quotidien : un électrocardiogramme à passer, une contravention à contester, une vie de couple à gérer et… trouver un club de motards ! Heureusement, il leur suffit de se retrouver autour d'une bonne bière fraiche et d'un bon rock pour faire renaître la rebelle attitude !



Une bande dessinée dont le succès ne se dément pas au fil des tomes et qui touche bien évidemment, majoritairement, les quinquas et plus amateurs de grosses cylindrées qui se retrouvent dans ces histoires de motards !



Publié le Mardi 20 Juin 2017







