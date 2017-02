Automédication : entretien avec le professeur Giroud Alors que les éditions de la Martinière publient le 2 mars prochain, l’ouvrage « Automédication, le livre de l’expert » (512 pages, 19.90 euros), voici un entretien en quatre questions avec l’auteur, le professeur Giroud, expert international en médicaments qui donne ici au lecteur les outils pour soigner seul et sans danger 120 troubles de santé bénins du quotidien. A conserver dans sa bibliothèque. Attention toutefois aux personnes âgées polymédicamentées.

Pourquoi un guide sur l’automédication ?

Dans le cadre de l’automédication, c’est-à-dire sans les conseils de son médecin, mieux vaut choisir des médicaments efficaces et bien tolérés. Ces informations ne sont pas accessibles au grand public, or il est important que les gens se soignent en toute connaissance de cause.



Qu’est-il important de savoir ?

Contrairement à ce qu’affirment les pouvoirs publics, plus de 50% des médicaments mis sur le marché n’ont pas la moindre efficacité et sont susceptibles d’entraîner des effets indésirables plus ou moins graves. Prenons l’exemple des sirops contre la toux. On sait que 70% d’entre eux ne servent à rien, mais tous peuvent provoquer des troubles digestifs et des réactions allergiques.



Pourquoi classez-vous les médicaments selon leur substance active (dénomination commune internationale DCI) ?

Le risque, en se référant au nom de la marque du médicament, par exemple Doliprane, et non à la DCI (paracétamol), c’est d’associer, sans le savoir, plusieurs médicaments contenant la même substance active. Le paracétamol en est un exemple frappant. C’est un bon médicament mais il faut savoir que 200 spécialités (noms de marque) en contiennent, comme Doliprane, Dafalgan, etc. Vous pouvez donc dépasser le dosage maximal en prenant en même temps plusieurs de ces médicaments (4 g de paracétamol par 24 h) et vous retrouver avec une intoxication hépatique qui peut aller jusqu’à nécessiter une greffe de foie !



Jusqu’où peut-on aller en matière d’automédication ?

L’automédication est utile pour traiter un trouble bénin chez les adultes en bonne santé à condition d’avoir recours à un médicament efficace et bien toléré. Attention, l’automédication est à proscrire chez les nourrissons, les femmes enceintes ou qui allaitent ainsi que chez les personnes âgées polymédicamentées.



En automédication mieux vaut choisir des médicaments efficaces et bien tolérés. Dans ce guide pratique d’automédication, le professeur Giroud, expert international en médicaments, donne au lecteur les outils pour soigner seul et sans danger 120 troubles de santé bénins du quotidien en s’appuyant sur l’évaluation scientifique et comparative de la balance efficacité/tolérance de près de 4.000 médicaments vendus sans ordonnance (y compris homéopathie et phytothérapie).



Pour chacun des troubles bénins de santé, vous trouverez : les manifestations, causes, signes d’alerte et conduites à tenir ; une liste des médicaments disponibles sans ordonnance, évalués, notés de 0 à 20 et commentés, information que vous ne trouverez nulle part ailleurs et une liste de 85 médicaments recommandés (les « favoris »).



