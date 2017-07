Assurance santé des animaux : 10% de nos compagnons sont assurés Le site Internet Hyperassur.com, qui propose des comparatifs d’assurance pour animaux domestiques vient de publier le tout premier baromètre dédié à la santé et aux mutuelles pour toutous et matous. En voici les grandes lignes avec déjà un point important : seul un animal sur dix serait couvert !

Quel est le portrait-robot de l’animal assuré ? Il s’agit généralement d’un chien mâle de moins de deux ans. En effet, les trois-quarts des comparaisons réalisées sur le site Hyperassur.com concernent des chiens, 24% des chats et 1% les nouveaux animaux de compagnie, ce que l’on nom les NAC.



Comme le souligne Jérôme Chasques, directeur général d’Hyperassur.com : « l’assurance santé des animaux est un marché d’équipement (et non de renouvellement comme l’assurance auto par exemple). Cela explique l’attrait pour les formules d’entrée de gamme. Les consommateurs ont plutôt une démarche de « découverte » avant d’envisager peut-être, une protection plus performante. Par ailleurs, il faut savoir que les contrats économiques restent intéressants car ils remboursent au minimum entre 50 et 80% des frais vétérinaires ».



Toujours selon ce baromètre, un animal sur sept pour lequel son maître compare les assurances est un mâle et ils sont six sur dix à le faire avant les deux ans de leur petit compagnon à quatre pattes. Un petit tiers (30%) des comparaisons concerne des animaux de moins d’un an.



Six personnes sur dix qui cherchent à assurer leurs animaux sont des femmes. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les seniors (les plus de 60 ans représentent moins de 10% des comparaisons), mais les jeunes actifs qui plébiscitent l’assurance santé des animaux : ainsi, plus de la moitié (56%) a moins de 40 ans et 31% ont même moins de 30 ans. Et Jérôme Chasques de poursuivre : « les propriétaires veulent le meilleur pour leurs compagnons dès le plus jeune âge et n’attendent plus qu’ils soient malades pour envisager de les assurer ».

Il faut savoir que les assureurs spécialisés dans la santé des animaux offrent généralement trois types d’offres : économique, medium et haut de gamme. Contrairement à d’autres produits d’assurance où le prix n’est plus le premier critère de choix, l’immense majorité (98,5%) des Français qui assurent leur compagnon s’orientent vers une formule d’entrée de gamme, la plus économique. Au final, le prix moyen d’une mutuelle pour animaux s’avère assez modeste : 24euros/mois pour un chien, 18 euros/mois pour un chat et 17 euros pour un NAC.



Rappelons aussi qu’en dix ans, les dépenses de santé pour nos animaux ont grimpé de 70%. Si les tarifs des vétérinaires (fixés librement) ont augmenté, les clients sont de plus en plus attentifs au bien-être et à la santé de nos compagnons, et donc prêts à dépenser plus.



Toujours est-il qu’un animal malade peut peser relativement lourd dans le budget d’un ménage : 40 euros en moyenne pour une consultation et autant pour des analyses de sang ou une journée d’hospitalisation, 60 euros en moyenne pour une radiographie, entre 100 et 200 euros pour une petite chirurgie (type abcès dentaire). Des dépenses qui souvent, ont tendance à s’additionner.



Pour information, une mutuelle pour chien ou chat rembourse au minimum 50% des dépenses vétérinaires et même jusqu’à 100% pour les contrats premium.



Enfin, conclut Jérôme Chasques, « il faut rappeler une chose, plus d’un tiers des Français a une mauvaise compréhension de son propre contrat santé, ce qui rend d’autant plus difficile la tâche d’éveiller les consommateurs à l’assurance santé des animaux. Il s’agit d’un produit majoritairement digital correspondant principalement à un public jeune. L’assurance santé des animaux mériterait pourtant d’être plus connue de par ses bénéfices autant pour les animaux que pour les propriétaires ! »

Top 5 des races de chiens les plus assurées par leur propriétaire

1. Bouledogue français

2. Labrador

3. Chihuahua

4. Berger Allemand

5. Beagle



Top 5 des races de chats les plus assurées par leur propriétaire

1. Chat européen

2. Persan

3. Sacré de Birmanie

4. Chartreux

5. Norvégien



Top 3 des NAC les plus assurés par leur propriétaire

1. Lapin

2. Perroquet

3. Furet



Publié le Jeudi 20 Juillet 2017 dans la rubrique Finances | Lu 274 fois





Dans la même rubrique : < > Comment souscrire une assurance-vie ? Règlement de comptes entre héritiers : attention aux dons manuels et aux donations indirectes