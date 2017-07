Appareils auditifs : un guide pour bien s'équiper !

Vous comprenez mal ce qu'on vous dit ? Vous ne parvenez pas bien à suivre une conversation à plusieurs ? Vous avez besoin de demander à vos proches de répéter continuellement ? Vous montez souvent le son de la télévision ? Vous pensez devoir vous équiper d'un appareil auditif ?...



Ce nouveau guide intitulé « Bien s’équiper en appareil auditif » vise à répondre aux principales préoccupations des personnes malentendantes qui entreprennent de s’équiper. Et c’est loin d’être simple quand on n’y connait rien…



Ce livre (téléchargeable) offre des conseils pour les différentes démarches à conduire : consultation chez le spécialiste, préparation du premier rendez-vous avec l’audioprothésiste, choix entre les différents types d’appareils, la période d’essai des appareils, les financements à solliciter, l’adaptation, l’aide des associations de personnes malentendantes…



Ce guide revient notamment sur ce que signifie perdre l'audition (audition qui baisse, acouphène, intolérance au bruit) ; sur les choses à savoir si vous avez besoin d'un appareil auditif (consultation d'un médecin ORL, examens pour mesurer la perception et la compréhension) ; sur ce qu'est un appareil auditif (intra-auriculaire, contour à écouteur déporté, contour d'oreille, appareil jetable) ; ce que vous pouvez attendre de ce type d'appareil (meilleure compréhension de la parole, acouphène moins gênants...) ; sur comment bien choisir votre audioprothésiste (norme Afnor, avis des utilisateurs...) ; etc.



Point important : il a été rédigé par des représentants d’associations qui ont l’habitude d’accompagner des personnes dans leurs démarches (et non par des commerciaux des marques et des enseignes).



Le guide est disponible en version imprimée dans les associations Bucodes-SurdiFrance. Il est téléchargeable sur le site internet de l’association.