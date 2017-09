Alzheimer : peut-on combattre la maladie sans médicaments ? (livre) Alors que la Journée mondiale pour la maladie d’Alzheimer se profile, les éditions Alpen publient l’ouvrage « Alzheimer : peut-on combattre la maladie sans médicaments ». Un livre de 128 pages (14.90 euros) qui vise à traiter au mieux les troubles du comportement dus à cette pathologie et à la combattre sans médicament.

Pas toujours facile d’aider un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. Au final, plus que les troubles de la mémoire, ce sont les troubles du comportement qui sont le plus difficile à gérer au quotidien. Il s’agit de troubles très particuliers, bien différents de ceux rencontrés chez une personne âgée qui peuvent se présenter sous des formes différentes comme la fugue, l’agressivité et l’opposition aux soins.



Pourtant, il est possible de repérer les signes précurseurs de la maladie, car les troubles du comportement sont déjà là avant-même que le diagnostic de la démence ne soit posé. En complément des traitements médicamenteux, il importe donc de mettre en place une thérapie non médicamenteuse personnalisée pour gérer ces troubles du comportement.



Dédié aux aidants, proches et familles, facile à lire et particulièrement bien argumenté, ce nouveau livre -disponible dans les jours à venir- rédigé par le Dr Thierry Bautrant, créateur du concept des « Thérapies Non Médicamenteuses Personnalisées » propose toute une gamme de conseils et de cas cliniques qui à traiter au mieux les troubles du comportement dans la maladie d'Alzheimer –et apparentées- et combattre cette maladie sans médicament. Autant de stratégies pour améliorer la qualité de vie des malades et ceux qui les accompagnent.



Rappelons qu’en France en 2017, la maladie d’Alzheimer affecte 900.000 personnes. On estime que 600 nouveaux cas apparaissent tous les jours dans l’Hexagone. Un nouveau malade est détecté toutes les 7 secondes dans le monde. A ce jour, il n’existe aucun traitement curatif. En 2020, le nombre de malades devrait atteindre les 1.275.000 compte-tenu du vieillissement de la population.



Publié le Mardi 19 Septembre 2017





