Alzheimer, Parkinson, sclérose... Les maladies neurodégénératives (livre) Les éditions Quae ont publié en 2016 un livre intitulé Alzheimer, Parkinson, sclérose… Les maladies neurodégénétarives de Corinne Soulay et Bernard Bioulac. Un livre de 208 pages (17 euros) qui s’adresse au grand public par le biais de spécialistes qui les aident à « mieux vivre » ces maladies au quotidien.

Alzheimer et Parkinson. Deux noms qui font peur. Le fait est que dans une société qui vieillit, ces deux noms de famille sont devenus synonymes de maladies terribles aux issues fatales à terme. Mais il n’y a pas qu’elles… Charcot et Huntington font également très peur. Sans compter la sclérose en plaque.



Leur dénominateur commun ? Etre des maladies neurodégénératives. Alzheimer est de loin la plus courante avec près de 900.000 patients atteints aujourd’huien France. De son côté, Parkinson concerne 150.000 personnes, la sclérose en plaques, 100.000 et quelques milliers pour la maladie de Charcot ou Huntington.



Bref, au total, pratiquement un million de personnes sont concernés au quotidien par ces pathologies qui causent la perte progressive des neurones de notre cerveau. Dans ce livre « Alzheimer, Parkinson, sclérose... Les maladies neurodégénératives » de la journaliste Corinne Soulay et du scientifique Bernard Bioulac, les deux scientifiques reviennent en détail sur les différents mécanismes mis en jeu dans ces maladies, les différents traitements, les espoirs de la recherche, mais aussi des pistes inattendues.



Saviez-vous, par exemple, que le sport était bon pour la mémoire, que chanter améliorait les symptômes de Parkinson ou que le yoga chassait la fatigue chez les personnes atteintes de sclérose en plaques ? Ce livre s’adresse également aux « aidants » qui, même s’ils n’en éprouvent pas les symptômes, doivent composer avec la maladie 24 h sur 24, au risque parfois de s’épuiser…



Publié le Jeudi 19 Janvier 2017 dans la rubrique Santé | Lu 1490 fois









Dans la même rubrique : < > La position assise prolongée favorise le vieillissement des femmes seniors Hiver et urgences respiratoires : une relation de causes à effet