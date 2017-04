Allibert propose des accessoires accessibles pour sécuriser la salle-de-bains

Pour les personnes âgées, l’usage de la salle-de-bains, peut s’avérer dangereux, voire même fatal. Une « simple » chute chez l’enfant ou l’adulte peut être douloureuse alors que pour un ainé, cela peut entrainer des fractures et/ou une commotion cérébrale.



Avec ensuite, un enchainement de conséquences qui peuvent conduire à la mort en quelques mois. Il ne s’agit pas de noircir le tableau à l’extrême. Non, c’est une réalité qu’il convient de garder en tête lorsqu’on souhaite vivre à domicile le plus longtemps possible et avec le maximum d’autonomie.



Dans ce contexte, on comprend bien que pour assurer son hygiène quotidienne sans avoir la peur au ventre à chaque fois qu’on se lave, cette pièce doit être repensée en priorité. De nos jours, de nombreux installateurs se sont lancés sur le marché de l’adaptation de la salle-de-bains, un secteur ultra-porteur issu directement de la Silver économie, qui ne peut que se développer dans les années à venir compte-tenu du vieillissement de la population.



Bien conscient de cette problématique, Allibert, l’un des spécialistes de la salle-de-bains, propose Usis, une gamme d’accessoires qui vise à sécuriser cette pièce sans investissements trop lourds. Parmi ces produits, plusieurs modèles de poignets -disponibles en blanc et en chromé-, afin de garantir un meilleur maintien dans la douche et d’apporter un appui pour se relever dans la baignoire ou les toilettes. À fixer dans le mur, ces poignées résistent à 150 kg maximum. Autre solution, les sièges ou tabouret de douche ou de baignoire.



Ces produits permettent de sécuriser la salle-de-bains sans procéder à des travaux de gros œuvres toujours plus coûteux. Compter à partir d’une centaine d’euros pour une poignet et un siège. Cela reste donc accessible à la plupart des bourses.