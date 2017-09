Alcool et alimentation : 40% des cancers pourraient être évités... Le ministère de la Santé et l’Institut national du cancer lancent cette semaine une campagne de communication qui a pour objectif d’informer et d’inviter chacun à mieux connaître les gestes alimentaires quotidiens qui permettent de prévenir les cancers évitables. Et de rappeler le poids de l’alcool et de l’alimentation dans la survenue des cancers.

On estime que 40% des cancers résultent de l’exposition à des facteurs de risque évitables, liés à nos modes de vie et à nos comportements. Ainsi, sur les 355.000 cancers diagnostiqués chaque année en France, environ 140.000 pourraient être évités. Tout de même !



Bien qu’elle soit essentielle, la prévention des cancers n’est pas encore perçue par chacun comme un levier de lutte contre la maladie et les changements de comportements individuels sont difficiles et lents.



S’ensuit une perception fataliste relative à ces pathologies, plaçant les facteurs de risque génétiques et environnementaux bien supérieurs par rapport aux facteurs comportementaux que sont le tabagisme, l’alcool, l’alimentation déséquilibrée, le manque d’exercice physique, le surpoids et l’exposition aux UV.



Cette nouvelle campagne d’information propose à tous des informations claires sur certains risques de cancers et des conseils pour dire à chacun qu’il est possible d’agir : limiter l’alcool et manger des légumes et des céréales complètes.

L’alcool : plus de 15 000 décès par cancer sont chaque année, imputables à l’alcool.

Six localisations de cancers sont concernées : en consommer augmente fortement le risque de développer les cancers de la bouche, du pharynx, du larynx, de l’œsophage, du côlon-rectum, du sein et du foie.



Ainsi, ce sont près de 80% des cancers de l’œsophage, 20% des cancers du côlon et 17% des cancers du sein qui sont dus à la consommation d’alcool en France. Il est donc recommandé de limiter, voire d’éviter la consommation d’alcool.



La nutrition : 20 à 25% des cancers sont attribuables aux facteurs nutritionnels.

La consommation de fruits, de légumes (non féculents) et de fibres alimentaires diminue les risques de plusieurs cancers notamment ceux de la bouche, de l’œsophage, du côlon et de l’estomac.



Il est donc conseillé d’intégrer dans son alimentation quotidienne les céréales complètes, pâtes complètes, pain complet, riz complet et autres céréales comme le quinoa ou le seigle (pour leur apport quotidien en fibres, vitamines B ou minéraux notamment).



Les légumes sont à privilégier et les légumineuses : lentilles et haricots secs qui apportent des protéines et des fibres.



