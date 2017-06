Acustica : montre suisse vibrante et parlante pour les aveugles Belle innovation cette année dans l’industrie horlogère suisse qui a mis au point, une fois n’est pas coutume, non pas une montre de luxe, mais une montre parlante et vibrante à destination des non-voyants. Ce modèle sera lancé, dans un premier temps, en mille exemplaires.





Dans ce contexte, l’Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA) a demandé aux horlogers helvétiques de plancher sur une montre « swiss made » destinée aux non-voyants. Résultat ? L’Acustica, un garde-temps rechargeable, parlant et vibrant qui a été développé à Bienne, haut-lieu de l’industrie horlogère. Dans un premier temps, mille montres seront produites.



Développée avec des entreprises horlogères romandes, cette montre a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des personnes qui ne voient plus très bien, plus du tout ou ne voient ni n’entendent pas bien... Cadran noir ou blanc avec de grands chiffres noirs ou blancs. Sur cuir ou acier.



Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), on compte 285 millions de personnes malvoyantes dans le monde, dont 39 millions sont aveugles. Et 82% des aveugles sont âgés de 50 ans ou plus. Avec le vieillissement de la population un peu partout sur la planète, ces chiffres ne feront qu’augmenter dans les années à venir. Il est donc indispensable de penser dès maintenant à leur offrir des solutions qui leur permettront de vivre mieux au quotidien.



