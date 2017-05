Acouphènes : des solutions existent

Un bourdonnement, un tintement ou encore un sifflement, les acouphènes peuvent être perçus différemment selon les individus. Certains en font abstraction, mais pour la majorité, les acouphènes impactent réellement leur quotidien.Contrairement à ce que pense la plupart des individus, les acouphènes ne sont pas une cause de la perte auditive, mais bien une conséquence de cette dernière. Ainsi, le port d’aides auditives peut permettre d’atténuer et de soulager les acouphènes. C’est pourquoi il est important de réaliser un bilan auditif, dès que vous ressentez des acouphènes persistants.Audika propose la gamme « Connect » , qui, en plus d’améliorer considérablement votre audition, permet de soulager les acouphènes. Des aides sur-mesure, et pour certaines, 100% invisibles* et un confort auditif retrouvé.Depuis maintenant 40 ans, Audika œuvre à démocratiser le bien-être auditif de tous. Avec un important réseau ( plus de 470 centres en France ) pour une meilleure proximité, les Audioprothésistes diplômés d’État Audika prennent le temps nécessaire pour analyser vos problèmes d’audition.Pour vous, ils réalisent un bilan audio-prothétique complet**, gratuit et sans engagement, afin de connaître votre profil auditif. Cette évaluation faite, vous profitez d’une technologie unique et exclusive permettant un réglage psycho-acoustique très précis : Audirama HD. Il sera ainsi possible de vous proposer un appareillage intégralement sur-mesure et parfaitement adapté à vos besoins pendant toute la durée de vie de votre appareillage.N’attendez plus et prenez vite rendez-vous dans le centre Audika le plus proche de chez vous :*Dans la limite des possibilités d’appareillage. Voir conditions en centre.**Bilan non médical.