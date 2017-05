2ème Journées Nationales de la Macula : du 26 au 30 juin 2017 Pour la 2e année consécutive, les Journées Nationales de la Macula invitent les Français à prendre soin de leur rétine et à prendre rendez-vous chez les ophtalmologistes participant à l'opération, qui se déroulera du lundi 26 au vendredi 30 juin. Objectif : dépister une éventuelle atteinte de la macula (DMLA, maculopathie diabétique, œdème maculaire lié à une occlusion veineuse rétinienne…), cette minuscule mais primordiale zone de la rétine responsable de la vision des détails.

Une semaine durant, se tiendra donc la deuxième édition des Journées Nationales de la Macula qui vise à dépister d’éventuelles atteintes de la macula, souvent silencieuses, avant de risquer une perte définitive de la vision.



En effet, la macula a beau être une très petite zone de la rétine, elle joue un rôle essentiel dans la vision des détails et donc dans la réalisation d’activités quotidiennes comme la lecture, la couture, la reconnaissance des visages, la conduite automobile, la fixation du regard, etc.



En pratique, des ophtalmologistes (libéraux et hospitaliers) recevront, sur rendez-vous, les personnes qui souhaitent bénéficier du dépistage. A noter : selon les centres de dépistage partenaires, la consultation et l’examen de dépistage peuvent être gratuits ou payants.



Un examen du fond d’œil par une méthode validée permettra de repérer des personnes qui souffrent déjà d’une atteinte de la macula sans le savoir, ou dont le risque de développer la maladie est élevé. Un traitement et/ou des mesures préventives ainsi qu’un programme de surveillance adapté pourront de fait leur être proposés au plus tôt afin d’éviter, dans la mesure du possible, la dégradation visuelle et les complications. Chaque personne dépistée recevra des informations, ainsi que des conseils personnalisés et pourra poser des questions.



Pour connaître la liste des ophtalmologistes et des services hospitaliers participant aux Journées Nationales de la Macula, leurs coordonnées et les plages horaires dédiées, il suffit de consulter le site www.journees-macula.fr ou de téléphoner au :



Publié le Mardi 30 Mai 2017









