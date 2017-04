116 117, le numéro du médecin de garde aux heures de fermeture des cabinets médicaux Voici un nouveau dispositif santé qui peut s’avérer particulièrement intéressant en cas de souci… En effet, la ministre de la Santé vient de mettre en place dans trois régions -avant déploiement national- le 116 117, un numéro de téléphone national et gratuit qui permet d’être mis en relation avec le médecin de garde aux heures de fermeture des cabinets médicaux.

« J’ai souhaité faciliter l’accès de tous les Français à un médecin généraliste aux heures de garde : devant la multiplicité des numéros existants d’un département à un autre, j’ai mis en place un dispositif simple et facilement mémorisable » indique Marisol Touraine dans son communiqué.



Et la ministre de poursuivre : « le 116 117 garantit l’accès aux soins pour tous aux heures de fermeture des cabinets médicaux ». Plus concrètement, ce nouveau est fonctionnel depuis cette semaine dans trois régions de France : Corse, Normandie et Pays de la Loire. Il est appelé à être déployé sur le territoire national d’ici fin 2017.



Où trouver un médecin un dimanche après-midi ? Comment faire face à un accident domestique un dimanche après-midi ? Que faire en cas de grosse fièvre soudaine ? Autant de questions que chacun -et notamment les seniors- peut se poser lorsqu’il a un doute sur son état de santé en dehors des heures d’ouverture des cabinets médicaux, c’est-à-dire le soir après 20h, le week-end à partir du samedi midi et les jours fériés.



Jusqu’à cette semaine, la multiplicité des numéros d’appels permettant d’accéder à un médecin de garde étaient différents dans chaque département (les numéros à quatre ou à dix chiffres, le 15, etc.). Ce qui avouons-le, ne facilitait pas les choses !!!



Dans ce contexte, le 116 117 est « le » nouveau numéro gratuit pour joindre un médecin généraliste de garde aux heures de fermeture des cabinets médicaux : tous les soirs après 20h, le week-end à partir du samedi midi et les jours fériés. Réservé aux urgences graves, le 15 reste disponible 7j/7 et 24h/24.



En journée durant la semaine, le 116 117 ne sera pas accessible puisqu’il n’a pas vocation à se substituer aux consultations assurées par le médecin traitant. En cas de doute sur la gravité de la situation, le 15 reste le numéro à composer.



Publié le Jeudi 6 Avril 2017 dans la rubrique Santé









